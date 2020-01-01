Corso
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-10% при покупке
Дивана+кровати
Скидка 5000 руб.
на первое изделие
Габариты
  • 2130 ммширина
  • 980 ммглубина
  • 960 ммспинка
Цвет
Светло-красный
39 000 руб.

14 дней
срок изготовления

Состав изделия:
1. Каркас: массив сосны, фанера, ДСП
Каркасы диванов Terso состоят исключительно из натуральных материалов. Мы не используем клей в производстве. Это делает наши модели более экологичными и прочными. 
2. Cиденье: независимый пружинный блок (120 мм), высокоэластичный ППУ (30 мм), натуральный войлок
Мы используем независимый пружинный блок и высококачественный эластичный ППУ. Подобный союз наделяет диваны комфортом, который обеспечивает максимально удобную посадку и глубокий сон.
3. Приспинные подушки
Анатомический пружинный блок подстраивается под Ваше тело.
5. Механизм раскладывания
Еврокнижка
Груз Доставка Подъем на этаж Сборка (руб.)
Основное изделие (руб.) Доп. Модуль (руб.) Пуф (руб.) Грузовой лифт (руб.) Ручной (руб./этаж)
Диван (2 посадочных места) 1 500,00 * 200,00 100,00 400,00 200,00 300,00
Кровать 1 500,00 * - 100,00 400,00 200,00 500,00
Кресло 1 500,00 * - 100,00 200,00 150,00 -
От 1 до 39 км от МКАД – 30 руб./км; От 40 до 59 км – 40 руб./км; От 60 км - 50 руб./км
* Доставка второго и каждого последующего изделия (диван, кровать, кресло) + 300 руб к стоимости доставки.
Самовывоз со склада фабрики - бесплатно.
  • Собственное производство
    Terso – это фабрика мягкой мебели полного цикла. Наличие собственного производства позволяет нам контролировать качество каждого изделия на всех этапах – от проектирования до сборки.
  • Гарантия качества
    Мягкая мебель Terso служит очень долго. Вам не о чем переживать как минимум ближайшие 5 лет. Именно столько мы даём гарантию на изделия.
  • Команда профессионалов
    На фабрике работают квалифицированные специалисты, каждый из которых – от проектировщиков до сборщиков – обладает многолетним практическим опытом в своей сфере. Мы имеем четко отлаженную работу, в которой все сотрудники превосходно знают свои задачи.
  • Комплексный подход к сервису
    Мы возьмем на себя все заботы – чуткий персонал шоу-рума предоставит грамотную помощь в выборе мягкой мебели, специалисты фабрики изготовят ее в необходимые сроки, а аккуратные грузчики и сборщики привезут, поднимут и соберут в желаемом месте.
  • Удобство выбора и заказа
    Мы постарались сделать сайт максимально простым и удобным – понятная система навигации, крупные фотографии, возможность сравнения, полезные материалы в блоге. При возникновении сложностей или желания получить больше информации свяжитесь с нами по телефону, через whatsapp или по почте.
  • Качественные комплектующие
    Наша компания выбирает для сотрудничества тех поставщиков материалов и фурнитуры, чья продукция зарекомендовала себя только с лучшей стороны.
Corso в интерьере
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