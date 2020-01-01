Собственное производство Terso – это фабрика мягкой мебели полного цикла. Наличие собственного производства позволяет нам контролировать качество каждого изделия на всех этапах – от проектирования до сборки.

Гарантия качества Мягкая мебель Terso служит очень долго. Вам не о чем переживать как минимум ближайшие 5 лет. Именно столько мы даём гарантию на изделия.

Команда профессионалов На фабрике работают квалифицированные специалисты, каждый из которых – от проектировщиков до сборщиков – обладает многолетним практическим опытом в своей сфере. Мы имеем четко отлаженную работу, в которой все сотрудники превосходно знают свои задачи.

Комплексный подход к сервису Мы возьмем на себя все заботы – чуткий персонал шоу-рума предоставит грамотную помощь в выборе мягкой мебели, специалисты фабрики изготовят ее в необходимые сроки, а аккуратные грузчики и сборщики привезут, поднимут и соберут в желаемом месте.

Удобство выбора и заказа Мы постарались сделать сайт максимально простым и удобным – понятная система навигации, крупные фотографии, возможность сравнения, полезные материалы в блоге. При возникновении сложностей или желания получить больше информации свяжитесь с нами по телефону, через whatsapp или по почте.