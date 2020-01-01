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Дивана+кровати
Дивана+кровати
Скидка 5000 руб.
на первое изделие
на первое изделие
Состав изделия:
1. Каркас: массив сосны, фанера, ДСП
Каркасы диванов Terso состоят исключительно из натуральных материалов. Мы не используем клей в производстве. Это делает наши модели более экологичными и прочными.
2. Cиденье: независимый пружинный блок (120 мм), высокоэластичный ППУ (30 мм), натуральный войлок
Мы используем независимый пружинный блок и высококачественный эластичный ППУ. Подобный союз наделяет диваны комфортом, который обеспечивает максимально удобную посадку и глубокий сон.
3. Приспинные подушки
Анатомический пружинный блок подстраивается под Ваше тело.
5. Механизм раскладывания
Еврокнижка
|Груз
|Доставка
|Подъем на этаж
|Сборка (руб.)
|Основное изделие (руб.)
|Доп. Модуль (руб.)
|Пуф (руб.)
|Грузовой лифт (руб.)
|Ручной (руб./этаж)
|Диван (2 посадочных места)
|1 500,00 *
|200,00
|100,00
|400,00
|200,00
|300,00
|Кровать
|1 500,00 *
|-
|100,00
|400,00
|200,00
|500,00
|Кресло
|1 500,00 *
|-
|100,00
|200,00
|150,00
|-
|От 1 до 39 км от МКАД – 30 руб./км; От 40 до 59 км – 40 руб./км; От 60 км - 50 руб./км
|* Доставка второго и каждого последующего изделия (диван, кровать, кресло) + 300 руб к стоимости доставки.
|Самовывоз со склада фабрики - бесплатно.
Отзывы
Отзывы
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Собственное производство
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Гарантия качества
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Команда профессионалов
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Комплексный подход к сервису
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Удобство выбора и заказа
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Качественные комплектующие
Corso в интерьере
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